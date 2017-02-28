黃大煒太緊張 歌沒唱就叫嘉賓上台

52歲歌手黃大煒今晚辦新歌音樂會，經典歌及新歌輪番登場，中國大陸歌手李泉擔任嘉賓，黃大煒自招太緊張，兩首歌沒唱就提早介紹李泉登台，說完連忙補唱。

黃大煒睽違10年再推新作，晚間在台北Legacy舉辦新歌發表音樂會，以「想飛的心」開場，表演嘉賓有好夥伴POLO WL、歌手吳建豪及李泉，演唱會前受訪時，黃大煒笑喊每人都很難約，最好約就是他自己。

吳建豪以Live Band方式演出後，黃大煒再度登台唱「First Time」、「寶貝別走」、「在此刻」等歌，炒熱現場氣氛，接著介紹李泉出場，黃大煒彈吉他，搭配李泉琴聲合唱「說錯」。

李泉笑說，從小聽黃大煒的歌，他是以歌迷身分來，緊接彈鋼琴單獨演出。不料，黃大煒回到台上後，立刻自招剛才太緊張，原來還有兩首歌要唱，才是李泉登場合唱，笑喊馬上補唱。

唱完「Love of My Life」，黃大煒表示，這是新歌，他中文歌詞都還沒寫完，就先唱英文歌詞與大家分享。演唱經典歌「讓每個人都心碎」獲滿場掌聲；黃大煒坦言原本的嘉賓還有歌手胡德夫，但他因家人意外受傷，不克前來。

黃大煒深情彈唱「你把我灌醉」，唱完引起粉絲熱情歡呼尖叫，他笑喊時間到了，介紹所有嘉賓再次登台，壓軸合唱他喜愛的歌曲「Superstition」，吳建豪大喊「謝謝大家」，黃大煒直呼希望很快再見到大家。1060228

(中央社)