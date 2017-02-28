洪秀柱：二二八歷史傷痕 還原真相 非扭曲消費

今（28）日是二二八事件七十周年，國民黨主席洪秀柱於臉書表示，二二八是臺灣的歷史傷痕，應該還原真相，真誠反省，而非不斷的扭曲、誤解與消費，讓國家永遠在內耗中停滯不前。

洪秀柱表示，今年二二八事件七十周年，看到許多人以「轉型正義」之名，要發起對蔣公的批鬥，要「去除威權象徵」，要花三年時間完成轉型正義的「調查報告書」。然而，這份調查報告書會不會又是一部「先射箭再畫靶」，早有定論，埋葬真相的調查報告？

洪秀柱指出，現在台灣身處民主自由的社會，若高喊著二二八檔案的揭密、白色恐怖的懲兇、轉型正義，卻只是讓少數人占據解釋權，不斷攫取政治利益，任憑臺灣在對立與仇恨中逐漸枯竭殆盡，那麼真相將永遠無法水落石出。

洪秀柱表示，應該共同客觀還原這些因素，檢討並記取教訓，而不是不斷消費、利用這樣的悲傷記憶。

洪秀柱說，二二八的發生，不能忽略二戰後民生凋敝、日本掏空、行政長官公署專權、民變、共產黨活動等各種背景，同時這個不幸事件，造成了當時四百多名外省籍人士、六百多名本省籍人士的死亡，以及上千名的傷者。這些人的背後，有著不同的選擇，也有著無辜與莫名，記取這些是應該做的，但利用他們的不幸、製造新的仇恨，不該是後人紀念他們的方法。

洪秀柱最後強調，若繼續這樣撕裂與操弄下去，難保不會重蹈覆轍，在仇恨複製中作繭自縛，應共同警惕。

(中時電子報)