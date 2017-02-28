南韓獨檢組認定 朴槿惠共謀收賄

負責調查閨蜜門醜聞的南韓獨立檢察組今天正式結束調查，獨檢組認定總統朴槿惠與親信崔順實共謀從三星電子副董事長李在鎔處收受賄賂。

韓聯社報導，獨檢組在起訴李在鎔和崔順實時，以涉嫌收賄對朴槿惠立案，是否調查朴槿惠將由檢方決定。

獨檢組將在調查到期的28日起3天內，把未完成調查的案件移交首爾中央地方檢察廳。其後，將由檢方研究是否對朴槿惠展開調查。分析認為，憲法法院的彈劾案結果將對檢方的決定起重大影響。

而朴槿惠和李在鎔均對獨檢組的指控予以否認。朴槿惠方面公開發表聲明，稱其收取賄賂的指控無憑無據。李在鎔方面則表示，因朴槿惠施壓無奈向崔順實提供資金支援，三星是受害方。

日本「讀賣新聞」報導，針對南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實涉嫌干預國政展開調查的南韓特別檢察官，於28日依行賄罪等起訴南韓最大財閥三星集團的實際領導人、三星電子副董事長李在鎔。

報導稱，崔順實因收受三星集團提供約298億韓元賄賂，也被追加起訴，特檢並認定朴槿惠與崔順實之間存在共謀收賄關係。

報導又說，特檢於28日搜查期限屆滿時，將李在鎔等19人一併起訴，結束歷時70天的調查活動。1060228

(中央社)