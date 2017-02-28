印度2016財年GDP成長預測值達7%

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印度中央統計局今天公布報告指出，印度截至今年3月底為止的2016至2017財政年度經濟成長率預測為7%，比國際機構先前公布的預測值高。

經濟合作暨發展組織（OECD）今天也同樣發表印度的經濟預測報告說，印度本財政年度（截至3月底）的經濟成長率預估為7%。

OCED秘書長古瑞亞（Angel Gurria）指出，印度政府的廢鈔令可能影響印度短期經濟成長，但長期來看，這項政策對印度發展有正面效益。

根據印度官方統計局報告，印度本財政年度的GDP成長率為7%，2018財政年度的GDP預估成長7.3%，2019財政年度GDP預估成長7.7%。

印度儲備銀行（RBI）先前發表的經濟調查預測報告，對印度本財政年度的GDP成長兩次預測分別為6.9%和6.5%；國際貨幣基金（IMF）的預測值則為6.6%，都低於印度官方機構預測。

另外，印度官方報告說，印度2016財年第4季製造業生產比前一年同期成長8.3%，今年1月重點行業生產比前一年同期成長3.4%。

OCED的報告指出，印度經濟正在快速成長，現在必須進一步推動改革，確保印度人民從中受益。

OCED的報告認為，印度政府必須讓人民收入和財產稅有「更加友善的成長和重新分配」。

莫迪在推動廢鈔政策時，以打擊黑錢為號召，並告訴基層人民，此舉的目的是要消弭貧富差距，讓大眾都能從經濟成長中受益。1060228

(中央社)