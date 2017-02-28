洪博培傳將任美副國務卿
美國媒體報導，前美國駐中國大使洪博培可能出任國務院副國務卿。這項人事案雖已進入決定階段，但仍有其他人選。
洪博培操流利中文，早年曾在台灣傳教，瞭解兩岸與經貿事務，曾競選總統爭取黨內提名，是共和黨內的中國通。
多家美國媒體報導，川普（Donald Trump）政府考慮曾任猶他州長與美國駐中國大使的洪博培（Jon Huntsman）出任懸缺已久的國務院副國務卿，這項人事案已進入決定階段，不過仍有其他人選在名單上。
是否曾在競選期間批評川普與政策觀點，是川普陣營選擇內閣官員的標準。國務卿提勒森（Rex Tillerson）屬意的前助理國務卿艾布蘭（Elliott Abrams）被打回票後，洪博培再度浮上檯面。
華爾街日報（Wall Street Journal）27日報導，洪博培是提勒森與川普陣營都能接受的人選。
前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）也是川普考慮的副國務卿人選之一。1060228
(中央社)
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