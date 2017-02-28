遠百228加碼爆人潮 業績倍增

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高雄大遠百228連續假期舉辦「日本熊本大津物產展」，帶動超市業績及來客數成長1倍。（業者提供）

台中大遠百韓國展每日限量50組早鳥開門來店禮，開店後半小時皆搶購一空。（業者提供）

遠東百貨今年首次針對228連假推出「春意盎然 卡HAPPY」6天加碼滿千送百活動，期間氣溫低又下雨，不少消費者到百貨逛街、用餐，全台各店業績開紅盤，最高增3成，人潮增1倍；餐飲、化妝品、運動休閒都成長1成以上；家電成長力道最強，最高成長7倍！

寶慶店化妝品、名品、家電業績成長最高，整體業績成長1成以上，同時因桃捷免費試乘帶動人潮，逛街人潮成長15%。館內春櫻主題的「亞洲食品展」，以日、韓、台特色美食吸引消費者，零食、伴手禮都夯。

板橋大遠百業績成長15%、來客數成長20%。搶搭好萊塢強片《羅根》上映，帶動主題餐廳湧現排隊用餐人潮，餐飲、美食一位難求。全館家電類成長5成，低溫來襲寢具類、超夯的運動休閒類皆成長約3成；24日開跑的「日本北海道物產展，5天突破千萬元。

板橋中山店家電成長4成表現最好，尤以高單價按摩椅最亮眼，4天賣了近10台；寢具搶推新品，成長2成。桃園店大家電、保健器材類成長近7倍，電視、洗衣機、OSIM「白馬王子」按摩椅銷售最佳。

台中大遠百成長兩位數，女用、運休、餐飲都表現亮眼，228檔期到3月6日有「韓國物產展」吸客，每日限量50組早鳥開門來店禮，開店後半小時皆搶購一空；加上豆腐村及牛角日本燒肉專門店進駐，餐廳現場候位人潮比平日成長3成。

台南大遠百成長約3成，主要表現因大家電加碼促銷業績大幅成長，餐飲成長也近2成。高雄大遠百舉辦「日本熊本大津物產展」，開展3日帶動超市業績及來客數成長1倍；家電部門除了配合全館滿萬送千加碼外，電視配合品牌汰舊換新活動，業績成長2倍以上。

(中時)