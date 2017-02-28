17安擊退日本隊 洪總：狀況好時擋不住

中職聯隊擊敗日本國家隊。（取自中華職棒粉絲團）

中職聯隊赴日本福岡與日本隊進行對抗賽，今天(28日)在福岡巨蛋進行首戰，中職聯軍單場掃出17支安打，以8比2勝出，首度擊敗以日職一軍球員為主體的日本國家隊，總教練洪一中說：「狀況好的時候，大家一棒接一棒，擋都擋不住。」

目前中職球隊還在春訓階段，出發前洪總曾提到，球員的狀況都還在調整中，不求大家把輸贏看太重，只希望球員能展現企圖心，而今天在對抗賽首戰，中職聯隊打者從首局就有攻勢，全場對日本隊投手猛敲17安，其中包括王柏融在3局上帶動士氣的超前2分炮。

洪總表示，日本隊投手的控球都很有水準，能從他們投手手中敲出這麼多安打，是有一點意外，「原本以為大家還沒調整到最好，但狀況好的時候，打線瘋起來、有連貫下去，就會一棒接一棒，擋都擋不住。」

中職前兩次組聯隊對戰以日職一軍球員為主體的日本國家隊(2012年東日本大震災復興支援比賽、2016年中職日職對抗賽)，合計3戰都以輸球收場，今年再戰日本經典賽代表隊，中職聯隊首戰就以強悍火力打退日本隊，也取得歷來對戰首勝。

(中時電子報)