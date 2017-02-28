南韓獨立檢查組認定 朴槿惠共謀收賄

南韓獨立檢察組今（28）日正認定總統朴槿惠與親信崔順實共謀從三星電子副董事長李在鎔處收受賄賂。

根據中央社引述韓聯社報導，南韓獨立檢察組在起訴李在鎔和崔順實時，以涉嫌收賄對朴槿惠立案，是否調查朴槿惠將由檢方決定。

獨檢組將在調查到期的28日起3天內，把未完成調查的案件移交首爾中央地方檢察廳。其後，將由地方檢察廳研究是否對朴槿惠展開調查。分析認為，憲法法院的彈劾案結果將對檢方的決定起重大影響。

而朴槿惠和李在鎔均對獨檢組的指控予以否認。朴槿惠方面公開發表聲明，稱其收取賄賂的指控無憑無據。李在鎔方面則表示，因朴槿惠施壓無奈向崔順實提供資金支援，三星是受害方。

日本「讀賣新聞」報導，崔順實因收受三星集團提供約298億韓元賄賂，被追加起訴，檢方並認定朴槿惠與崔順實之間存在共謀收賄關係。

(中時電子報)