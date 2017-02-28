川普能否重開機成功 就看首場國會演說

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美國總統川普今晚有機會甩開上任之初的顛簸，他將在國會聯席會議發表就任後首次演說，提出對未來的計畫，包括健保大體檢及擴軍。

川普將於華府時間晚間9時（台灣時間3月1日上午10時）赴國會發表演說，自上任首月充滿失策、內部上演歹戲及與媒體吵翻天後，這將是川普贏回黃金時段龐大觀眾支持以及說明政策的最佳機會。

在川普企圖修復廝殺激烈選戰後留下的傷口之際，這份他和幕僚米勒（Stephen Miller）等人一同擬定的演說，將包括促使愈趨分裂的美國走向團結的若干表態。

川普在消除人們的懷疑和使美國人放心上，仍需做更多努力。真清晰政治（Real Clear Politics）近來民調顯示，川普平均支持度約為44%，對新總統而言相對低。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，川普演說主軸將是「重振美國精神」，而這將建立於如何解決每位美國人問題的基礎上。

川普目前面臨眾多質疑，包括他計畫廢除美國前總統歐巴馬招牌健保法的細節尚未公布，他也尚未提及大增支出重建美國道路和橋樑，經費從哪來。

此外，川普計畫為數百萬人及企業減稅的詳細內容尚未公布，重談國際貿易協議的策略也依舊不明朗。

川普表示，他認為計畫增加的540億美元軍費，將由更強勁的經濟及削減其他領域的經費補足。（譯者：中央社蔡佳伶）1060228

(中央社)