奢華婚禮斷姻緣？友曝王心凌很灰心

王心凌多次為戲披婚紗。(本報系資料照)

王心凌與姚元浩4年情劃下句點，分手原因眾說紛紜，今(28日)爆出原因是婚事談不攏，女方希望奢華婚禮，男方則覺得自然就好，對婚禮觀念不同種下分手導火線。

王心凌被爆因為想要奢華婚禮，導致與姚元浩多次吵架分手，據《自由時報》報導，友人私下替王心凌叫屈，直言「結婚是有順序的」，稱兩人連結婚共識都沒有，哪來的談婚禮，也透露王心凌看到新聞後很灰心。其實她2年前曾透露對婚禮的想法，表示為工作穿過很多次婚紗，如果結婚，穿牛仔褲也可以。

王心凌、姚元浩分手後也不約而同地被媒體直擊到行蹤，王心凌今日在助理陪伴下，戴著帽子在助理陪伴下，落寞前往華視附近的SPA館，而姚元浩則是昨晚與男性友人一起到內湖737巷買晚餐。

(中時電子報)