平常扮慈父 晚上變蒙面大盜偷半個苗栗

苗栗縣33歲涂姓男子與兩名友人組成竊盜集團，從去年1月起陸續偷遍苗栗市、公館、銅鑼、竹南、頭份等地的小吃攤、美髮院、飲料店等營業場所，行竊案件超過17件，各別得手500至5000元不等，不過涂男因家有兩幼子，也會將竊盜所得拿回給妻子、岳母等充作家用，營造在家慈父的形象，到深夜則變身蒙面大盜，苗栗警方鎖定他近日會返回公館娘家，前往埋伏，一舉成擒，他全都坦承，訊後移送偵辦，檢察官聲押，但法院認為犯後態度良好，予以交保候傳。

(中時)