3淨水場鋁超標 北水處：非所屬業務
媒體報導，環保署去年針對全台自來水供水系統檢驗飲用水水質，有3淨水場鋁超標。台北市自來水事業處說，非所屬業務無法評論，但要去除水中雜質，正常情況會添加鋁混凝劑。
媒體報導，環保署去年針對全台自來水供水系統檢驗飲用水水質，報告近日出爐，其中人體攝取過多恐造成失智的鋁，竟有3淨水場、1配水點被驗出超標，供水影響人口逾8萬人。
報導提及，超標單位包括供應基隆部分地區用水的中幅、新北市石碇、新竹關西淨水場及關西淨水廠配水點，其中，石碇超標濃度最高，中幅是連2年超標。
台北自來水事業處副處長陳曼莉表示，報告所提及的內容，非北水處所屬業務，無法評論。
陳曼莉說，實測發現，原水與添加鋁混凝劑後再經沉澱送出的自來水，兩種水源鋁殘留數值並未明顯有差距，是因添加量要剛好，且為要去除水中雜質，正常情況是會添加鋁混凝劑，但經沉澱後，會去除大部分的鋁混凝劑，且會隨水的濁度多寡調整劑量。1060228
(中央社)
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