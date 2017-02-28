眼科醫師高空救心臟病人 稱兩人都命大

中國大陸一名眼科女醫師日前在飛機上成功救回一名心臟病突發的乘客。她說，醫生的訓練是全科的，但當下她也慌了15秒。事後回想可能的風險，她說自己和病人都「命大」。

澎湃新聞報導，23日晚上，一架從湖北武漢飛往廣東廣州的航班起飛10幾分鐘後，一名30歲男子心臟感到重壓、喘不過氣。

機上廣播是否有醫護人員，同為乘客的武漢大學人民醫院副院長、眼科主任醫師沈吟立刻回應，而這名男子當時已四肢僵硬、呼吸急促。

沈吟事後在微信發文表示，看到這名年輕人瀕死的表情，她情緒失控並恐慌了15秒，因為想起17年前在內科時沒能搶救過來的病人，當時年輕的她情緒崩潰，躲在醫院通道的角落裡哭了很久。

不過，沈吟立刻控制住情緒，詢問出病患曾有病毒性心肌炎，先讓他用機上的氧氣瓶吸氧，然後持續拍病患胸口及按摩肢體，這些舉措達到類似治療心臟衰竭藥物的作用，也避免肢體因缺血而神經受損。

這架航班評估航乘後選擇返回武漢，半小時後病患便落地送醫，飛機重新起飛。

沈吟覺得，不僅是患者命大，自己也命大，「因為如果沒有救過來，我會非常難過」。

對於眼科醫生的身分，她說要感謝在武漢大學醫學院的嚴格訓練，基本知識非常扎實，「眼科醫生首先是一個醫生」，不是只能看眼病。

沈吟認為，醫生的職業自豪感是「千金不換」的，醫生必須能吃苦、素質高。但她也強調，不是所有病人都能救過來，醫學課本上對很多病寫的是「機制不明」，所以很多病目前的醫學只能控制，無法治癒。1060228

(中央社)