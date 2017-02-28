再秀肌肉 美潛艦駛進南海

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美國航空母艦卡爾文森號打擊群在南海展現戰力，美國媒體報導，至少有1艘海軍潛艦已駛進南海，總統川普上任後，美軍幾乎每週都在中國附近海域展現戰力。

美國太平洋司令部連日公布，隸屬第3艦隊的卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群在南海演訓的情況。美國國家廣播公司（NBC）24日報導，美軍潛艦也已駛進南海。

報導指出，2017年1月部署至西太平洋地區的潛艦亞力山卓號（USS Alexandria）、芝加哥號（USS Chicago）與路易斯號（USS Louisville）中，至少有1艘已進入南海。

報導引述美國軍方內部文件指出，川普（Donald Trump）上任後，為了回應中方的侵略性行為，美軍幾乎每週都在中國附近海域展示各式裝備。

中方在南海構築人造島與派遣航母，美方不干示弱大秀肌肉，除了派出航空母艦打擊群在南海操練，戰鬥機、轟炸機與潛艦陸續在西太平洋海域演訓，美軍近期還試射可掛載核彈頭的飛彈，同時與澳洲等盟邦聯合演訓。

報導指出，如果上述行動都無法引起中方的目光，美軍近期在加州外海進行的模擬核武演訓，由潛艦發射4枚三叉戟II型（Trident II）彈道飛彈，射程達4200浬外的太平洋區域。

過去3年間，美軍從未在太平洋海域進行這類試射，也是二次戰後，美軍首次進行4發陣列齊射的飛彈測試。1060228

(中央社)