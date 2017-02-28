川普對國會演說前 美股早盤下跌

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華爾街股市今天早盤下跌，在創下歷史新高後回檔，而美國總統川普稍後將在國會發表重要演說，料將提出新政府的優先政策。商務部稍早證實，去年美國經濟成長率創下五年來新低。

開盤後約15分鐘，道瓊工業指數下跌約0.1%，來到20826.37點。

標準普爾500指數下跌0.2%，來到2366.31點；那斯達克指數下跌0.2%，來到5849.28。

道瓊指數與標準普爾500指數昨天都創歷史新高。

川普曾表示，他將增加軍費支出，同時會削減社會支出計畫。市場也期待知道川普減稅計畫的細節，他的相關承諾激勵美國股市自去年底總統大選後迭創新高。

不過，商務部今天證實，2016年的經濟成長遲緩，是這個世界最大經濟體五年來最低成長率。

美國2016年國內生產毛額（GDP）成長1.6%，是2011年以來的最小增幅。去年第四季經濟成長1.9%，遠低於第三季強得多的3.5%成長，主因出口下降。

分析師原本預期第四季成長率會上修到2.1%。

川普在選戰時標榜將重振經濟，誓言讓年成長率重回4%水準，但如今面臨實現承諾的挑戰。1060228

(中央社)