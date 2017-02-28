接下鋒哥的棒子 王柏融轟退日本隊
「台灣巨砲」陳金鋒去年引退賽當天，被封為接班人的王柏融曾說：「我會努力扛起這時代。」在外界的高度關注之下，他也沒有讓大家失望，今天(28日)對日本隊轟出超前2分炮，技驚四座，總教練洪一中也說：「我們很少從日本隊手中打出全壘打，以前除了陳金鋒打比較多之外，我想，接下來柏融是傳承吧。」
在今天的中職日職對抗賽首戰，王柏融擔任中職聯隊先發第3棒、中外野手，首打席擊出高飛犧牲打幫球隊打下第1分，3局上則是從日本隊先發則本昂大手中轟出中外野超前2分炮，技驚四座，之後面對牧田和久、岡田俊哉也都敲出安打，單場3安、3打點，助中職聯隊以8比5首勝以日職主力為主體的日本隊。
王柏融提到，日本隊投手控球好，能從則本昂大手中擊出全壘打是不容易的事，那一轟是掌握到滑球。賽後被日本媒體問到他對日本隊投手的了解，他提到，平時就有透過轉播、影片觀看日本隊投手表現，也聽取球隊準備的情搜資料，自己則已為了這次中職日職交流賽備戰多時。
王柏融去年在中職締造史無前例的單季200安紀錄，打擊率突破4成，並拿下包括年度新人王、年度MVP在內的6項大獎，這次不僅是中職聯隊中的指標性球員，也受到日本媒體的關注，賽前受訪時他也提到，希望能好好表現，讓這次賽事成為自己旅外發展的跳板，旅日、旅美不受限。
雖然無緣參與經典賽，但王柏融對日本隊這一轟，同樣替自己打響知名度，賽後成為日本雅虎的熱搜榜前5，明天還有一戰，表現也將更受注目，王柏融說：「代表台灣出來，就是想要贏球，明天就一樣表現，平常心面對，會全力以赴。」
(中時電子報)
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