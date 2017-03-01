贈獎》新男神大賀兄弟送精緻手作皂

我要評比

（圖／東聲音樂提供）

2017 G-Force大賀兄弟 4首EP+寫真書 「R-賀La！」

「賀」 就是「恭喜」、「大發」 也是台語 「好」 的意思!

「大賀兄弟」是由四位平均22歲的小鮮肉所組成

隊長 喬治領軍、團員 李洛克、陳立衡及白帥帥

在達長一年魔鬼的訓練後 即將在三月推出首張EP+寫真書 與粉絲們見面!

新的一年 有大賀兄弟在 什麼都「R-賀La！」

（影音／取自東聲唱片Youtube）

首波主打 癡情玫瑰花 2.0華語版 全球指定傳唱團體

你一定聽過癡情玫瑰花 但國語版的癡情玫瑰花 你聽過嗎？

去年癡情玫瑰花的高人氣 在台灣各地造成一股模仿風潮

小至幼稚園 大至阿公阿嬷 每個人總能朗朗上口 隨時來一段

每天數十部相關影片上傳網路 Mv更在YouTube創下破億點擊率

不僅是華語史上第三破億歌曲 更是台語史上第一破億奇蹟

堪稱2016年 年度最夯神曲!

而今年大賀兄弟將接棒這股氣勢

重新演唱 癡情玫瑰花 2.0華語版

除了藉由編曲重新Remix 賦予更多電音元素之外

並首次填上中文詞 讓全球華人和外國朋友更容易了解詞意和分享

企圖將 癡情玫瑰花 2.0華語版 推廣國際

再造2017年華語樂壇的第一奇蹟!

（圖／東聲音樂提供）

第二波主打 媽媽說

拒當媽寶 為愛挺身而出

就算我媽不喜歡你 但我94愛你!

媽媽說 一首強烈EDM電子風格舞曲 搭配副歌洗腦的旋律及歌詞

以輕鬆幽默的方式詮釋 夾在媽媽和女友之間 以及情侶的生活日常

彷彿身歷其境 聽了令人不禁會心一笑

逗趣的歌詞配上EDM本身強烈的節奏

正式宣告小男孩已經長大 自己的愛 自己作主!

不只「現身」 還「獻聲」

媽媽說MV特別邀請來泰國網紅「快拉寶拉」擔綱演出媽媽一角

寶拉在MV裡不僅把媽媽一角表現的淋漓盡致

更為了MV獻聲 來台灣學了好幾天的台語 相當用心!

到底「快樂寶拉」 X 「大賀兄弟」 會激起什麼火花呢?

就讓我們繼續看下去~

第三波主打 ONE MORE TIME

還記得第一次告白的青澀 還記得第一次愛戀的悸動嗎?

2017新告白歌曲 「ONE MORE TIME」

最純粹的聲音唱出最單純的感受~

帶有鄉村風格的主歌 湛藍的天空 溫暖的陽光迎面而來

彷彿開車馳乘在加州公路上的舒適

一路開到了副歌又巧妙融入電音元素 更襯托出視野的廣度

就像是從青澀的告白到鼓起勇氣 大膽的宣示 我喜歡的就是你!

世界之大 有我在 你什麼都別怕

大賀兄弟 陪著你 瘋 陪著你 FUN

陪著你 飛往彩虹的頂端

讓大賀兄弟 ONE MORE TIME 再一次 陪你找回初戀的感動!

（圖／東聲音樂提供）

第四波主打 愛愛愛

愛愛愛 一首抒情的小品情歌

從尋找到遇見 從相愛到分開

是每段感情裡總要面臨的過程 卻也是成長的必經之路

整首歌訴說著對於愛情的懵懂及不確定感

曾經自以為抓住了幸福 但幸福來的太快 消逝即縱

只徒留我在愛情裡不斷摸索找尋

正所謂 有過執著 才能放下執著 有過牽掛 了無牽掛

因為失去才會明白愛情的可貴 才更懂得去珍惜每一段感情

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活動日期：3月1日下午2時～3月14日下午2時截止

◎ 活動辦法：

1.請登入臉書帳號，按【中時電子報】粉絲專頁讚

2.在本頁下方留言板留言：「新的一年 有大賀兄弟在 什麼都「R-賀La！」」

◎ 獎品：

（贊助單位／廈門本顏貿易有限公司）

1. MACO陽光甜橙手作皂

2. MACO奧圖玫瑰手作皂

3. MACO玫瑰純露(玫瑰保濕水)

◎ 得獎公佈：3/14 下午2時後公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領

2017年3月15日中午12時～3月21日下午5時（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」，撥打電話(02)2308-7111轉分機2570領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)