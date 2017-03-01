史上首次 日本現任天皇夫婦出訪越南

日本現任的明仁天皇（圖左）與美智子皇后（圖右）乘專機從東京飛往越南河內訪問。（圖/美聯社）

日本高齡83歲的現任明仁天皇（Japanese Emperor Akihito）與美智子皇后（Empress Michiko），於昨日由東京成田機場（Haneda International Airport）出發，成為史上首位造訪越南的天皇夫婦。日本天皇夫婦搭乘專機於河內內排機場（Noi Bai airport in Hanoi）降落，獲得越南官方隆重的紅地毯與軍儀隊迎接，預計將在越南待上6天，除了接見二戰時期的日軍眷屬遺孤外，隨後將前往中部古城順化（Hue），並於週日轉往泰國進行下階段的訪問。

據美聯社（AP）報導，越南於昨日下午，正式迎來史上首對來訪的日本天皇夫婦，由國家副主席鄧氏玉盛（Dang Thi Ngoc Thinh）親自於河內機場迎來，現場除紅地毯與軍禮外，更有多名學童揮舞著日本與越南的國旗。天皇夫婦此行將在越南進行為期6天的訪問，除與各級重要人物會面外，亦將與當年二戰後被迫遺留在本地的日軍眷屬和遺孤們見面。隨著日越兩國在經濟、貿易和國防等方面的合作日漸增加，也讓日本成為越南最重要的外國投資力量。而天皇與美智子皇后也將飛往中部古都順化參訪，隨後將於週日轉往泰國。

抵達河內後，在機場上天皇（圖左二）和美智子皇后（圖左一）由越南國家副主席鄧氏玉盛（圖右紫衣者）親自迎接。（圖/美聯社）

孩子們在一旁揮舞著日本和越南的國旗。（圖/美聯社）

二次大戰時期曾佔領越南的日本，於戰後有部份軍官和部隊以顧問名義留下，協助胡志明（Ho Chi Minh）領導的越盟（Viet Minh）軍隊，在1954年奠邊府戰役擊敗想捲土重來的法國殖民當局。但隨著冷戰逐漸展開，與胡志明站在不同陣營的日本顧問們，選擇在1954與1960年先後撤離，但並未帶著本地家眷隨行返日。而日越兩國也隨著冷戰落幕、越南走向對外改革開放後，重新建立起緊密的夥伴關係。

在成田機場目送出訪專機的太子德仁（圖右）與太子妃雅子（圖左）。（圖/美聯社）

有可能在2019年退位隱居的明仁天皇，近年來曾多次出訪過往的歷史戰場與鄰國，試圖以相對軟性的力量，來化解過往的歷史恩怨情仇。本次出訪除加強與越南的兩國情誼，同時也是要前往泰國，向去年10月病逝的泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）表示哀悼與敬意，並與新王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）見面，加強日泰兩國皇室、政府與民間的情誼。

(中時電子報)