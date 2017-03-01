少主被起除 三星宣布廢除未來戰略室
數月來撼動南韓的貪腐醜聞有最新發展。檢方今天說，依賄賂和侵吞罪起訴三星集團少主李在鎔。三星則宣布，將廢除公司未來戰略室。對南韓財閥運作模式來說，此舉是重大改變。
48歲的李在鎔因捲入遭彈劾的總統朴槿惠貪腐醜聞案於2月17日被逮捕。
今天是南韓檢方對本案展開調查的最後一天。南韓特別檢察官辦公室說，已依行賄和侵吞罪名起訴科技財閥三星集團第三代領導人李在鎔及其他4名公司高層。
檢方還表示，起訴李在鎔的罪名包括承諾向與朴槿惠閨蜜和醜聞核心人物崔順實有關的公司和機構行賄，藉此鞏固在這個觸角從智慧型手機延伸至生物製藥龐大帝國的控制權。
三星集團執行副總裁Lee June告訴記者：「我們為引起的社會爭議和憂慮而致歉。」
李在鎔去年12月承諾，將廢除三星的未來戰略室。未來戰略室負責例如新業務投資等集團重大事務。政壇人士指責，未來戰略室是三星進行非法遊說的關鍵部門。
未來戰略室包括約200名從旗下子公司精挑細選而來的員工。未來戰略室並非法定部門，卻成為三星創立者李氏家族掌控大權的工具。
三星集團表示，三星電子及三星物產公司等各子公司的執行長和董事會，將擬定各自的未來路線。
南韓市場研究機構「財閥網」（Chaebul.com）負責人鄭淳燮（Chung Sun-sup，譯音）說：「三星完全廢除整個未來戰略室實在讓人驚訝，切斷集團子公司的聯結，就像拆解一支艦隊。」
「對於南韓財閥管理模式來說，這實在是一項重大改變。」（譯者：中央社周慧盈）1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。