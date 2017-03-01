楊潔篪晤美國務卿提勒森 暢談近一小時
中國大陸國務委員楊潔篪28日與美國務卿提勒森會晤，雙方暢談了約45分鐘。這是楊潔篪首次與提勒森見面。對於兩人談話內容，楊潔篪面對守候在外的台灣媒體詢問，笑而不答。
負責日本國家安全的內閣官房國家安全保障局局長谷內正太郎則楊潔篪一行之後，進入國務院。
楊潔篪在中國駐美大使崔天凱陪同下一行中方代表， 美東時間28日上午9時10分 抵達國務院。這是楊潔篪首次與提勒森會面，提勒森向楊潔篪表達歡迎之意。
楊潔篪與提勒森晤談近一小時，於9時59分離開國務院。守候在國務院外的台灣媒體詢問楊潔篪與提勒森晤談情況，以及雙方是否觸及台灣問題，楊潔篪僅揮手微笑致意，未予回覆。
在此之前，提勒森和楊潔篪 21日曾通過電話，雙方肯定中美建設性關係的重要生，兩人並同意必須處理北韓構成的威脅。
楊潔篪此行是應美國政府邀請，於27日至28日訪問美國，就中美關係及共同關心問題與美方高級官員交換意見。 27日楊潔篪已在白宮見到川普總統。一般認為，楊潔篪此次訪美透露川普政府美中關係已逐漸步入務實交流的軌道。
(中時)
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