川普政府難測 沙國國王訪亞洲加強關係

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沙烏地阿拉伯國王沙爾曼今天展開一個月的亞洲之旅，據稱隨行人員可能多達1500人，預定明天抵達印尼，雙方將簽署多達10項協議，最重要的是打擊恐怖主義的協議。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，鑑於美國總統川普的新政府難以預測，沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）此行意在強化與亞洲的關係以避險，因為亞洲已經成為沙國日益重要的經濟夥伴。

這次大陣仗的出訪將是近50年來沙國國王首度造訪印尼。印尼是世界上穆斯林占人口多數的最大國家。

沙國大使歐薩瑪（Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi）接受路透社訪問時表示，沙爾曼除了順道前往汶萊幾個小時外，將在印尼停留到3月12日，大部分時間在度假勝地峇里島。

他表示：「我們知道印尼苦於炸彈攻擊和恐怖活動。」他點名伊斯蘭國（IS）聖戰團體懷抱「不同意識形態」，而且不尊重人命，表示將在反恐方面和印尼合作。

歐薩瑪透露，沙國和印尼軍方官員交流受訓，以對抗伊斯蘭國。

他又說，沙國國王此行也可能為在印尼發展油氣計畫以及促進觀光舖路。

印尼官員先前透露，印尼總統佐科威（Joko Widodo）希望沙爾曼此行能帶來高達250億美元的投資承諾。

歐薩瑪表示，沙爾曼此行有超過900人隨行，包括政府部長、親王等。印尼官員稍早表示，隨員人數可能達1500人。

他又說，印尼將派出至少9000名安全人員保護國王一行的安全。1060301

(中央社)