馬英九抵紐約 卸任元首第一位

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前總統馬英九卸任後今天首次訪問紐約，受到僑胞熱情接機。他中午出席與美中關係全國委員會閉門圓桌午餐會，晚上將參加亞洲協會慶祝美中關係中心成立10週年晚宴。

馬英九搭乘的長榮航空班機上午9點多抵達紐約甘迺迪機場，駐紐約台北經文處長徐儷文、僑務委員童惠珍及數十位僑學界、國民黨美東支部僑胞起了大早接機，僑胞們手持紅布條及國旗歡迎，高喊「中華民國萬歲」、「台灣加油」，還有馬迷把珍藏的小馬哥公仔拿出來讓馬英九簽名留念。

經過14個多小時飛行，馬英九神情看來不錯，不過未對此行多做表示，僅強調這次應美國智庫及學術機構邀請來訪，將就學者關切議題交換意見，「相信他們什麼問題都會問」。

馬英九隨後在警車開道下前往下榻的曼哈頓哈佛俱樂部（Harvard Club of New York），中午出席美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯(Stephen A. Orlins)主持的閉門圓桌午餐會，就美中台三邊關係交換意見。

今年剛好是亞洲協會（Asia Society）美中關係中心成立10週年，馬英九晚上將應邀參加慶祝晚宴。明天也會出席亞洲協會與外交關係協會（CFR）合辦的座談會，與昔日哈佛大學恩師孔傑榮（Jerome Alan Cohen），就兩岸僵局、南海問題等進行對話。

馬英九是台灣首位卸任後訪問紐約的元首，孔傑榮在行程安排上扮演重要角色，智庫方面，除了亞洲協會、美中關係全國委員會外，還有外交關係協會（CFR）及美國外交政策全國委員會（NCAFP），紐約4大智庫一網打盡，另將返碩士班母校紐約大學與師生座談。1060301

(中央社)