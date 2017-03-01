她以為是水瘤 結果是卵巢癌

卵巢癌是女性殺手(達志)

女性朋友對自己的健康千萬不要別輕忽，特別是癌症高風險族群。一名50多歲的女性本身是婦癌高風險族群，四個姊姊就有三個罹患婦癌，所以定期做子宮頸抹片檢查，但一個輕忽，讓她付出大代價。

3年前因腹痛就診，發現腹部有水瘤，但她自恃剛剛做過子宮頸檢查、水瘤也沒有惡性徵兆，就拒絕住院診治，只在家靠止痛藥苦撐，直到20多天後疼痛難耐再次就醫，水瘤竟已急遽惡化成卵巢癌第二期並轉移到子宮內膜。

為了照顧年邁的母親，她積極接受治療，接受預防性手術切除了子宮、輸卵管和盲腸，但天不從人願，化療開始的2天後，母親在睡夢中離世，這個打擊讓她的化療之路備感艱辛，幸虧有一位懷孕的好友和肚子裡的寶寶陪伴，讓她振作起來，勇敢面對治療。

正當一切開始好轉，甚至成功戒菸，只盼達成五年不復發目標，沒想到卵巢癌卻在直腸復發，這個消息讓她錯愕不已，一度想要放棄。

衛生福利部台中醫院腫瘤內科醫師陳駿逸表示，過去30年，卵巢癌發生率上升四倍，罹癌人數成長近十倍，卵巢癌是女性必須認識的婦癌。卵巢癌平均發生年齡52歲，早期症狀不明顯，許多婦女誤將早期症狀如腹脹、腹痛、月經不規則、頻尿、體重增加等當作工作勞累、年齡增加，加上容易誤診，約五成患者發現時已是晚期，使得治療不易、致死率高。

卵巢癌的治療藥物過去許多年都沒有重大突破，晚期卵巢癌平均5年存活率20%，第四期的5年存活率更小於5%。卵巢癌術後以化學治療為主，但容易復發，患者接受化療六個月後復發的高達6成，復發後的卵巢癌治療陷入瓶頸。

現在卵巢癌終於有了化學治療以外的新選擇，陳駿逸說明，以往復發性卵巢癌如單用化療僅有約6成治療反應率，近年來，利用某些標靶藥物加上化療配合，對轉移或腫瘤的生長發展都有很好的抑制作用，是患者一大福音。臨床統計，約九成的第二、第三期卵巢癌患者會產生腹水，導致腹部不適、呼吸困難、活動能力差，食慾不振等，對體力造成嚴重影響，標靶藥物加上化療配合可改善腹水，讓患者擁有更好的生活品質。

上述患者因卵巢癌復發而沮喪，一度不想治療了，好在有朋友及剛出生的乾兒子陪伴，讓她決定再拚一次，由於有買保險，她決定聽醫師建議，使用標靶藥物加上化療，成效很好，重拾生活品質，還發願當志工，為自己和他人的生命創造美好。

(中時電子報)