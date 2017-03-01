川普效應？ 美現趕辦護照潮
全美各地近日大規模掃蕩非法移民，除了讓多個移民社區人心惶惶，全美的護照中心近期更湧現大批人潮，疑與美國總統川普加速推進移民執法有關，導致許多人趕辦護照，以因應未來的不確定因素以及政策可能的變化。
美國加州矽谷地區二號台KTVU電視台就報導指出，矽谷城市之一的聖荷西市護照中心最近就明顯出現變化。該中心每天只接受30個護照申請案，近期每天一大早就湧現排隊人潮，有數十人在大廳裡排隊，希望能趕在額滿前輪到自己辦理新護照申請或者舊護照更換。
同樣也有受理護照申請的郵局方面，也出現同樣的狀況。聖荷西市的郵局發言人就表示，最近舊金山灣區普遍都有同樣的人潮出現，辦護照的人明顯增加。
媒體分析指出，這批趕辦護照潮有部分跟川普政府加強移民執法打擊非法移民有關，再加上川普還沒有放棄仍在設法推動有關禁止7個穆斯林國家人士來美的旅行禁令，也讓部分公民感覺到有必要先把護照辦起來再說。
不過到場排隊辦護照的民眾，也並非全是因為擔心移民執法問題。今年剛好也是美國實施有關往返墨西哥、加拿大與南美洲也需要持護照進出政策滿十年的時間，當年為此申請護照的人士，護照也陸續到期需要更換。
而除了親自到護照中心辦理，美國護照局也接受民眾網上申請護照和更新。
(中時電子報)
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