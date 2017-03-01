女老師月經噴血 竟然是子宮頸癌

子宮頸癌有賴定期篩檢，及早發現，及早治療(達志)

一名從事教育工作的女老師長年生活規律、飲食清淡、不菸不酒，一直以為自己很健康，沒想到五年前49歲時，出現經期紊亂、經血流不止甚至「噴血」的情況，原本以為只是更年期的問題，沒想到卻診斷出罹患了子宮頸腺癌。

手術後一年，癌症復發，兩年後轉移到肺臟，在醫師評估及建議下，病人接受多元治療組合方案，肺部轉移得到控制，目前定期回診，病情穩定。

長庚醫院林口總院婦癌科副教授、主治醫師邱健泰指出，子宮頸癌是常見的婦癌，隨著抹片檢查普及，發生率逐年下降。一年約有三千名零期癌患者因抹片檢查而被篩檢出來，早期治療，效果很好；可惜每年仍有一千六百個第一期到第四期的子宮頸癌新增病例，其中以40至50歲女性居多。

邱健泰表示，雖然大部分台灣女性都知道應該定期做抹片，國家也提供非常好的篩檢政策，但仍有許多女性因為害羞、不方便、沒時間而疏於防範，等到發現時才後悔莫及。子宮頸癌症狀在早期並不明顯，等到經血異常、腹痛、陰道不正常出血等，大都是一期二期；如果等到晚期才發現，可能腫瘤已壓到膀胱、輸尿管，侵犯坐骨神經，而有腰痠背痛、下肢水腫、排尿困難等症狀，甚至可能因為腫瘤刺穿膀胱、大腸，導致血尿、血便。

子宮頸癌零期的五年存活率全國平均高達97%，長庚醫院則是99%，幾乎百分百痊癒，但隨著期別增加，五年存活率也降低，第四期不到兩成。以前的晚期子宮頸癌治療方式有限，存活率偏低，近年來晚期或復發性子宮頸癌治療有了新進展，運用多元治療組合方案，臨床顯示可有效縮小腫瘤、提升存活，是醫師和患者的治療新選擇。

子宮頸癌患者以40-50歲居多，但門診中也會看到20多歲的年輕患者，邱健泰提醒，女性只要有過性行為，就有病毒感染風險，應定期接受抹片檢查，早發現、早治療、效果好。萬一不幸罹患晚期或治療後復發的子宮頸癌，應配合醫師、積極治療，保持樂觀心情，在醫師評估下用藥，爭取良好存活的機會，有努力、就有希望。

(中時電子報)