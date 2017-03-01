1000天20對求婚成功！王仁甫、季芹PLAY民宿「有求必應」

王仁甫、季芹開派對，大玩Cosplay皇宮貴族招待賓客。（星恆娛樂）

王仁甫、季芹開派對，大玩Cosplay皇宮貴族招待賓客。（星恆娛樂）

王仁甫、季芹與樂樂、YAYA慶祝民宿1000天。（星恆娛樂）

演藝圈模範夫妻王仁甫與季芹在宜蘭開設的「PLAY HOTEL」民宿，邁入營業第1000天，季芹透露，經營PLAY這1000個日子裡，印象最深的就是3年來就有20對情侶在這裡求婚成功，男主角將民宿包棟，親自場勘、布置，與親友團們安排一場場浪漫的求婚驚喜，當女主角感動說「我願意」時，就是季芹跟王仁甫感到最幸福的時刻。王仁甫笑說，他們家民宿可說「有求必應」，在這求婚，燈光美氣氛佳，絕對讓女主角點頭答應。

季芹說，還有求婚成功的客人，會寄卡片到民宿，附上結婚小卡，和他們分享結婚喜悅，「每個來民宿的客人都很可愛，都是一種緣份，客人們的開心笑容讓民宿充滿好多的愛」。

季芹表示，因為開民宿，女兒樂樂在這1000天裡，從不會下廚，到現在可以自己烘培製作手工餅乾，還會熱情招待客人，樂樂簡直是民宿之花，還有小男生會送卡片給她，誇她很漂亮，還有客人專程是為了樂樂跟YAYA來的，兒女人氣太旺，讓王仁甫一度有點小吃醋。但王仁甫很安慰地說，樂樂跟YAYA在這樣的環境裡慢慢成長，會做家事、與人相處，也了解到每個認真工作的人的用心，現在他們到外面用餐或是旅遊，樂樂跟YAYA都會很有禮貌說「謝謝」、「辛苦了」，讓身為父母的他們很感動。

為了迎接民宿的「千禧日」，王仁甫、季芹日前在民宿內舉辦下午茶派對，夫妻倆還大玩「角色扮演」，穿上「茱麗亞婚紗」特製禮服，扮成歐洲華麗皇宮貴族，招待女兒樂樂公主與兒子YAYA王子，一家人開心一起做料理，吃點心，一家四口還拿著金色的「1000」數字氣球，在民宿裡開心合照。王仁甫說，1000個在PLAY的日子充滿很多歡樂，希望可以有更多個1000天，和家人繼續開心PLAY下去。

王仁甫說，為了感謝客人的支持，民宿將舉辦「PLAY千禧VIP」活動，即日起到3月31日止，只要在活動期間內訂房入住的客人，就能在接下來的一年當中都享有平日住一晚送一晚的VIP優惠，詳細內容可以到「PLAY HOTEL」臉書粉絲頁查詢。王仁甫說，不是他在「老王賣瓜」，民宿餐點真的很好吃，平常只要他的活動可以早點收工，他一定會回民宿吃晚餐，曾經有一家人來民宿玩，離開前那家人的爸爸跑來握著他的手說謝謝，爸爸說他的女兒其實不愛跟家人出來玩，但相當難得的，女兒跟要爸爸再帶她來PLAY，所以他充滿感謝。王仁甫問對方女兒想再來的原因是什麼，爸爸回答說「東西太好吃」，王仁甫聽了笑說：「還以為要說因為老闆很帥呢！」

(中時)