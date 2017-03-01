MLB》陳偉殷春訓亮相 先發1局無失分

陳偉殷熱身賽對大都會先發1局無失分。（中央社資料照）

陳偉殷1日首次在今年的大聯盟春訓熱身賽登板，對大都會先發1局，雖被開路先鋒瑞耶斯（Jose Reyes）擊出內野安打，但他立刻讓拉加瑞斯（Juan Lagares）擊出三壘方向雙殺打，再K掉3棒的康佛托（Michael Conforto），沒有失分。

殷仔在春訓初登板小試身手，只投1局就下場休息，接手的拉莫斯（A.J. Ramos）2局上就被達諾（Travis dArnaud）、里維拉（T. J. Rivera）各敲1支陽春炮。

里維拉接下來將代表波多黎各參加經典賽（WBC），大都會此役先發右投魯戈（Seth Lugo）也是波多黎各隊的成員之一。魯戈上季出賽17場，繳出5勝2敗、自責分率2.67好投，成為大都會拿到外卡的功臣之一。

魯戈1局下讓馬林魚3上3下，2局下雖被波爾、歐蘇納擊出安打，但大都會在瑞爾謬托打擊時演出雙殺守備，2局結束馬林魚以0比2落後。

(中時電子報)