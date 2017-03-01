法總統發表演說 員警不慎開槍傷及兩人

法國沙倫特（Charente）地區消息來源指出，1名警員在總統歐蘭德（Francois Hollande）演說當中不慎開槍，兩人受到輕傷。

法新社報導，這名消息人士說，事件發生當時，歐蘭德正在法國西南部沙倫特地區維洛尼翁鎮（Villognon）為一條高速鐵路線舉行揭幕儀式。

他說，這名協助維護總統安全的員警因疏忽而致槍枝走火，子彈擦過1個人的小腿，接著射入另1人的腿。這名人士說，遭槍傷的兩人當時均位於貴賓區。

目擊者表示，事發後歐蘭德演說並未中斷。1060301

(中央社)