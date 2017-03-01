全新川普飯店 抗議聲中開幕
美國總統川普創立的川普集團旗下的全新飯店，今天將在加拿大溫哥華開幕，這也是川普擔任總統後，該集團品牌首批開張的物業之一。兩群示威團體早已計畫在酒店外示威，向川普表達不滿。
位於加拿大溫哥華的川普國際飯店(Trump International Hotel and Tower)當地時間星期二開幕，因為利益迴避已經與集團切割的川普不會出席開幕典禮，而是由川普的大兒子川普二世(Donald Trump Jr)以及二兒子艾瑞克川普(Eric Trump)主持儀式。
根據英國廣播公司BBC報導，今天開幕的川普飯店是全新的豪華公寓式飯店，斥資2億7,400百萬美元打造，共69層樓高，由知名建築師Arthur Erickson設計，是溫哥華市區天際線上第二高的建築物。
該飯店是川普集團與以馬來西亞為總部國際集團TA Global Berhad以及溫哥華本地的地產商Holborn Group共同開發的。川普在2013年代表集團前來簽署合作協議時，還是地產大亨的身分而非政治人物，當時他年紀最長的三名子女都陪同出席。
隨著川普擔任美國總統以來爭議不斷，各地的川普飯店或大樓也屢屢成為抗議人士示威的地點，在溫哥華的這個最新的川普飯店也不例外。在開幕這一天，包括「佔領溫哥華」團體以及當地的溫哥華高中生所發起的示威，都將有集會抗議川普。
在臉書上發起示威活動的高中生Nora Fadel告訴英國廣播公司記者稱，「溫哥華不歡迎否定、不歡迎侵略，也不歡迎這樣的名字(指川普)。」
2015年12月溫哥華市長羅賓遜(Gregor Robertson)曾公開呼籲該物業將川普的名字拿掉，還有數千個民眾連署請願響應，不過最終都沒有成功。
(中時電子報)
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