聯合國制裁敘利亞案 俄中否決

俄羅斯今天第7度行使否決權，讓敘利亞政府不致遭到聯合國安全理事會制裁。西方強權指控大馬士革當局在6年內戰期間發動化武攻擊，欲施加制裁，但遭俄國阻擋。

中國支持俄國，第6度行使否決權。莫斯科當局指出，這項由法國與英國起草的決議的表決，將傷害聯合國主導、上週起在日內瓦開的敘利亞交戰各方之間的和談。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）指出，今天這項決議草案「完全不恰當」。

這項表決是自川普1月就任美國總統以來，俄國與美國在聯合國的衝突對立之一。川普曾誓言拉近與莫斯科的關係。1060301

(中央社)