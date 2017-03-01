傳前駐中大使洪博培將任美副國務卿

川普考慮前美國駐中國大使洪博培可能出任國務院副國務卿。(圖片取自美聯社)

前美國駐中國大使洪博培（JonHuntsman）可能出任國務院副國務卿，據了解，洪博培是國務卿提勒森與川普陣營都能接受的人選。雖然這項人事案雖已進入決定階段，但仍有其他人選。

美國媒體報導，川普（Donald TrumP)政府考慮曾任猶他州長與美國駐中國大使的洪博培出任懸缺已久的國務院副國務卿，他說著一口流利中文，早年曾在台灣傳教，瞭解兩岸與經貿事務，也相當瞭解中國事務。

據了解，國務卿提勒森（RexTillerson）屬意的前助理國務卿艾布蘭（ElliottAbrams）被打回票後，洪博培再度被提起，這項人事案已進入決定階段，不過仍有其他人選在名單上。

前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）也是川普考慮的副國務卿人選之一。

(中時電子報)