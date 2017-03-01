川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度

我要評比

美國總統川普華府時間晚間9時（台灣時間3月1日上午10時）首度赴國會發表演說，試圖拉抬低迷的民意支持度，並強化他的承諾，透過改變經濟扶助遭遺棄的美國人。

上任頭1個月，川普的施政引發動盪，他把國土安全列為重中之重，提出移民禁令、邊境築牆以及國防支出增加約略10%的計畫。

不過，川普的幕僚表示，川普也將設法把焦點轉回幫他登上總統寶座的民生議題。

川普在演說前接受福斯新聞談話節目「Fox & Friends」訪問時指出：「我能做的就是說出真心話，說出我想做的事。」

美國政府1名資深官員透露，川普的重心將擺在「為現實世界的民眾解決實際的問題」，並預告這場演說焦點將集中於「經濟機會」。

川普強硬的言詞與民粹的經濟訊息是他去年11月贏得總統大選的關鍵因素，但他入主白宮後的蜜月期卻很短暫，新政府因內鬥和缺乏經驗而烏煙瘴氣。

川普目前面臨眾多質疑，包括他計畫廢除前總統歐巴馬招牌健保法的細節尚未公布，他也尚未提及大增支出重建美國道路和橋樑，經費從何而來。

此外，川普計畫為數百萬人及企業減稅的詳細內容還沒公布，重談國際貿易協議的策略也依舊不明朗。

根據真清晰政治網站（RealClearPolitics）民調平均數字，大約44%美國人認為川普表現良好，創下現代美國總統就任1個月後的歷史新低。

前總統歐巴馬2009年2月對國會聯席會議首次發表演說前，他的民意支持度為62%。1060301

(中央社)