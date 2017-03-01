示威抗議不停 川普指控歐巴馬是幕後黑手
美國總統川普就任以來，民眾在全美各地發起抗議，遊行示威不斷，面對民眾的抗議，川普把矛頭指向前任總統歐巴馬，他相信歐巴馬是幕後黑手，指揮這些人組織抗議活動，並還指控歐巴馬與其團隊是白宮洩密給媒體的關鍵人物。
川普面對民眾的怒吼，在社交媒體上抨擊這些自稱是自由主義份子組織的示威遊行，只不過是憤怒的一群人。他27日接受福斯新聞訪問，福斯向川普透露歐巴馬的行動組織（Organizing for Action）曾為那些抗議活動的組織者提出意見，詢問川普是否懷疑歐巴馬是幕後主使。川普表示「我認為他是，這就是政治，他們就是這樣做的。」
川普認為歐巴馬是這些抗議者關鍵人物，因為他的下屬確實在幕後，表示雖然沒有任何證據顯示歐巴馬和抗議以及洩密有任何關係，但應該是出於政治目的，並指這些抗議仍會不間斷。
歐巴馬陣營還未就此事作出正式回應。
(中時電子報)
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