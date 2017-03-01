提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係

我要評比

美國國務院表示，國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天和中國國務委員楊潔篪商討提升與維持美中之間「互惠互利的經濟關係」。

法新社報導，國務院聲明指出，提勒森與楊潔篪在華盛頓會面時，肯定這兩國「高層定期交往」的重要性，並討論北韓的核子計畫。

新華社引述楊潔篪的談話報導，中方願同美方一道「加強高層及各級別交往，拓展國際地區和全球問題上的溝通協調，尊重彼此的核心利益和重大關切」。

楊潔篪說：「這將推動中美關係持續健康穩定發展，惠及兩國和世界各國人民。」

楊潔篪昨天在白宮會見美國總統川普。根據1名美國資深政府官員，雙方提到美中有共同的安全利益，以及川普與中國國家主席習近平可能的會面。1060301

(中央社)