法總統高鐵演說 警察誤開槍釀兩傷

歐蘭德周二在高鐵發表演說時遇到槍響，到他表情鎮定沒有太大反應。(圖片取自英國鏡報)

法國總統歐蘭德周二在夏朗德省維洛尼翁（Villognon），為巴黎到波爾多的高鐵開通發表揭幕演說時，突然驚傳槍響，打斷演說，結果竟然是樓頂一名警察誤開槍，造成2人受傷。

據了解，法國總統歐蘭德當時在帳篷內演講時，附近樓頂的一名警方狙擊手在旁邊一棟高樓樓頂戒備，不過當這名狙擊手移動的時候，手中槍突然射出一枚子彈，穿過帳篷棚頂，穿透其中一人的大腿，擊中另外一個人的小腿。不過兩名員警傷勢不足以致命。

當槍擊發生時，現場沒有騷亂，奧朗德停頓了片刻，確認是否有人受傷。最後他抵達醫院，探望兩名傷者，一位是當地一家酒店的領班，另一位是鐵路維護公司員工。當局則表示，已經展開司法調查。

(中時電子報)