放眼2030 亞銀：亞洲需8百兆改善基礎建設

現任亞銀總裁為日籍的中尾武彥。（圖/美聯社）

總部設於菲律賓的亞洲開發銀行（Asian Development Bank），日前做出最新的評估報告，認為旗下亞洲會員國到2030年前，仍需投入26兆美元（約798兆台幣）來發展與改善各項基礎建設。這筆投資共分為4大項目，能源項目分得14.7兆美元（約451.2兆台幣），比重最高；其次為交通運輸的8.4兆美元（約257.9兆台幣），以及通訊的2.3兆美元（約70.6兆台幣）和8千億美元（約24.6兆台幣）的水資源與衛生設備。

據彭博社（Bloomberg）報導，世界三大國際金融機構之一的亞洲開發銀行，認為缺乏各種基礎建設的亞洲各國，到2030年之前，仍需至少26兆美元（約798兆台幣）的投入，才能讓各國有效提昇基礎建設的水平。其中若以地區分類，東亞區域需求量最高，約需16兆美元（約491兆台幣）；其次為南亞地區，則需6.34兆美元（約194.6兆台幣）；第三名為東南亞各國，所需為3.14兆美元（約96.4兆台幣）的經費。然而，這些急需基礎建設國家的新建設計畫，卻往往建築於中國與日本兩強的競逐援助之下，包含菲律賓、馬來西亞、印尼、印度和巴基斯坦。

由大陸扶持、亞銀最大對手的亞投行。（達志影像/Shutterstock）

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為維持國內高達7%的成長率，砸下1.600億美元（約4.91兆台幣）發展基礎建設；馬來西亞則是投入大量資金，發展國內的高速鐵路系統和國內長約2千公里的高速公路。而擁有眾多島嶼的印尼，從大島開始做起，也開始投資高速鐵路，欲透過長約720公里的鐵路將首都雅加達（Jakarta）和東爪哇首府泗水（Surabaya）連結，進一步強化國內的交通。而擁有超過十億人口的印度，則是砸下1.5兆美元（約46兆台幣），要將國內極為老舊的鐵路系統升級，並協助國內數千萬居民改善住房條件。

近年來隨著大陸經濟與國際地位崛起，讓一向以日本和美國為主導的亞銀「備受威脅」，這個以「促進亞洲經濟與社會的發展」，於1966年創立的亞洲開發銀行，過去一直是亞洲地區最重要的投資與貸款來源。由於其章程以會員國出資股份為投票加權依據，故擁有最大股份的日本，一直牢牢地掌握著亞銀總裁之位。未來隨著大陸扶持的亞洲基礎建設開發銀行（AIIB）興起，無論從地域或成員都有高度重疊的亞銀，恐將面臨極大挑戰。

(中時電子報)