白天回溫 入夜冷氣團南下又變冷

我要評比

中央氣象局預測，今天白天北台灣雲量減少，白天有攝氏19、20度，南部23到27度；入夜後，又一波強烈大陸冷氣團報到，北部氣溫將會明顯下降。

氣象局表示，由於水氣東移，北台灣降雨機率降低，花蓮及台東水氣會較多，有些短暫的降雨，至於中南部則維持多雲到晴的天氣，只有山區偶有零星小雨。

此外，清晨氣溫仍較低，中部以北及東北部低溫13到15度，南部及花東清晨約17、18度，白天溫度回升；不過，晚間強烈大陸冷氣團南下，北台灣的氣溫會再度下降，沿海、空曠地區的陣風增強到9至10級，海邊活動、海上作業民眾請注意安全。

在空氣品質預報方面，雲嘉南及高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、金門及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060301

(中央社)