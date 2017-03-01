白天水氣減少回溫 晚起冷氣團南下氣溫再降

清晨氣溫仍較低，中部以北及東北部低溫只有１４、１５度，南部及花東約１７、１８度，白天高溫可以來到１９、２０度左右，中南部及花東則有２３到２７度。(本報系資料照)

今天（３月１日）白天之後這波水氣可望東移離開，北臺灣雲量逐漸減少，降雨機率也會降低；花蓮及臺東水氣仍稍多，有短暫降雨；中南部則維持多雲到晴的天氣型態；溫度方面，清晨氣溫仍較低，中部以北及東北部低溫只有１４、１５度，南部及花東約１７、１８度，而北部白天高溫可以來到１９、２０度左右，中南部及花東則有２３到２７度，整體而言，白天大多是舒適到溫暖的天氣型態，不過提醒大家，晚上開始會有一波強烈大陸冷氣團南下，深夜之後北臺灣的氣溫會再度下降。

根據中央氣象局資料顯示，雖然白天之後這波水氣可望東移離開，北臺灣雲量逐漸減少，降雨機率也會降低，溫度也稍微回溫，但晚起因強烈大陸冷氣團南下，氣溫又會再度下降，轉為雨後多雲的天氣型態，提醒大家，留意日夜溫度的變化，注意保暖。另外，沿海、空曠地區的陣風將明顯增強，風浪也會明顯增大，海邊活動、海上作業請注意安全。

至於週四、週五（２日、３日）的強烈大陸冷氣團因水氣較少，屬於乾冷、日夜溫差大的天氣型態，各地大多為多雲到晴；在週四清晨北部及東北部將率先感受到這波冷氣團的威力，一大早就明顯有冷的感覺，氣溫只有１３、１４度，其他地方則還有１５到１８度，週四晚上到週五清晨配合輻射冷卻效應，各地氣溫都會直直往下落下去。

預計週五清晨將是溫度最低的時候，中部以北及東北部低溫約１０到１２度，南部及花東也只有１３、１４度，若輻射冷卻效應明顯，西半部的低溫不排除再低一些，週五白天冷空氣強度開始減弱，加上陽光加熱，高溫會有較明顯的回升，到一直到週六（４日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫將持續回升，各地普遍都可以來到２１、２２度以上。

空氣品質方面，今天的預報資訊顯示雲嘉南及高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、金門及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)