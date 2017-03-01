美股漲勢告終 投資人等待川普演說

我要評比

美國股市今天收黑，道瓊工業指數結束連續12天創收盤新高的氣勢，投資人靜待美國總統川普的國會演說。

然而，3大指數2月月線均收紅，標準普爾500指數2月累計上漲3.7%。

今天收盤部分，道瓊工業指數終場下跌25.20點或0.12%，收在20812.24點；標準普爾500指數下跌6.11點或0.26%，收在2363.64點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫36.46點或0.62%，收在5825.44點。1060301

(中央社)