美軍南海秀肌肉 楊潔篪邀提勒森訪陸

大陸國務委員楊潔篪今天上午拜訪美國國務院，首度與國務卿提勒森會面。根據美方會後提供的資料，兩人除討論北韓核問題，楊潔篪也邀提勒森訪問北京。

楊潔篪是美國總統川普上任後、中方訪問華府的最高級別官員，他昨天在白宮與川普短暫會晤致意後，今天上午在中國大陸駐美大使崔天凱及大陸外交部發言人陸慷陪同下赴國務院，和提勒森的首度會面進行約45分鐘。

根據國務院代理發言人唐納會後提供的書面資料顯示，兩人首度面對面會談的內容，和之前通電話時討論的議題相似。

唐納指出，雙方會談時確認了建設性的雙邊關係與美中兩國定期高階層交往的重要性，兩人討論改善與維繫世界上兩個最大經濟體互惠的經濟關係，也談論雙方關切的領域，包括北韓核武計畫在內的議題。

美方轉述，楊潔篪邀請提勒森訪問北京，而提勒森也向楊潔篪表示感謝，並表達對在不久將來進行這趟訪問的興趣。

國務院的新聞稿中未提到美方過去常說的「美國仍信守基於美中『三個公報』與『台灣關係法』的『一個中國政策』」；而楊潔篪會面後步出國務院，面對台灣媒體記者問及會談情況如何，有關台灣的議題又是否得到來自美方的滿意答覆？他僅微笑點頭，隨後揮手致意，沒有回答。

正值楊潔篪與提勒森會面之際，美國航空母艦卡爾文森號打擊群正在南海展現戰力、秀肌肉，美國媒體報導指出，美軍不排除在加州外海進行模擬核武演訓，由潛艦發射4枚三叉戟II型（Trident II）彈道飛彈，射程可達4200浬外的太平洋區域。

過去3年間，美軍從未在太平洋海域進行這類試射，若美軍執行相關演訓行動，將是二戰後首次進行4發陣列齊射的飛彈測試。

楊潔篪離開後，日本駐美國大使佐佐江賢一郎也陪同國家安全保障局長谷內正太郎拜會國務院。1060301

(中央社)