米其林名廚競技 3月台北星光燦爛

〈Orchid〉餐廳主廚歐俊辰試做Laurent LEMAL拿手菜式〈伏特加鮭魚．柚子柑橘醬．香蔥鬆餅〉，形色味皆很誘人。（圖／姚舜攝）

南法一星餐廳〈La Cooperative Riberach〉主Laurent LEMAL演繹的菜餚，形色皆充滿「星」味。（圖／Orchid餐廳）

雅尼克．亞蘭諾主持的〈Le 1947街〉餐廳今年摘米其林3星，台北的〈STAY〉決定復刻該餐廳菜單，3月中旬上菜。（圖／STAY餐廳）

日籍甜點主廚平塚牧人將於3月9日 、10 日兩天，於台北〈平安京茶事〉與京都百年名家第四代傳人佐佐木虛室聯手獻藝。（圖／樂沐餐廳）

平塚牧人創作甜點被稱為「無框架甜點」。（圖／樂沐餐廳）

日本東京The Ritz-Carlton西餐總廚Franckelie Laloum，將於3月17日起客座〈168 PRIME牛排館〉敦化店。（圖／／平塚牧人創作甜點被稱為「無框架甜點」。（圖／樂沐餐廳）

Franckelie Laloum曾先後在不同的米其林摘星餐廳歷練，故詮釋的菜餚亦帶有星光氣質。（圖／維多麗亞酒店）

米其林！又是米其林！3月的台北都會美食圈「非常米其林」！

為提高餐廳市場能見度並為客人傳遞非凡味覺體驗，台北安和路上〈Orchid〉餐廳請到南法米其林一星餐廳〈La Cooperative Riberach Belest〉主廚Laurent LEMAL自3月6日至15日於餐廳客座。3月9日與10日兩天，台中〈樂沐〉法式餐廳暨〈樂沐糕餅鋪〉西點主廚平塚牧人(Makito Hiratsuka)，將與日本茶碗最頂級樂燒之一的京都百年名家第四代傳人佐佐木虛室，聯手在台北〈平安京茶事〉獻藝。

3月中旬開始，位在台北101購物中心內的〈STAY〉法式餐廳， 則將推出為期1個月的 「Le 1947 三星藝饗」，讓台灣食饕同步品嘗今年法國唯一一家晉升為3星餐廳、位於法國 Courchevel 的滑雪勝地〈 Cheval Blanc 白馬山莊〉的〈 Le 1947〉餐廳菜式。

此外，日本東京〈The Ritz-Carlton〉飯店行政主廚Franckelie Laloum，也將自3月17日至19日客座位在台北SOGO敦南館內的〈168 PRIME〉牛排館，並推出高檔美食饗宴。

上述餐廳推出的主題饗宴，有些是「現役」米其林摘星餐廳主廚現身台北親自操刀烹調，有些是「曾在米其林餐廳歷練的主廚」示範料理。星光非常燦爛的餐桌，顯示「米其林」在餐飲業者與消費者心目中的份量。

〈Orchid〉請到的米其林現役主廚Laurent LEMAL，主持的餐廳〈La Coopertive Riberach 〉位於靠近西班牙邊境風景如畫的Belesta村，附屬在中世紀的Belesta城堡下Hotel Riberach a Belesta裡面。這裡原本是家葡萄酒合作社，所以特地把客房和套房蓋在舊葡萄酒桶上方。客房設計以現代風格的地中海風格為主，每間房間當能享有山坡和葡萄園的壯麗景色。

自2014年摘星的〈La Cooperative〉餐廳，位於葡萄酒窖的中心點，供應季節性的地中海美食。餐廳以Cooperavite為名，就是延續當地「合作社」的概念，主廚Laurent LEMAL充分結合附近農夫種植的新鮮食材與葡萄酒合作社的概念，以當令在地風味牢牢抓住饕客的胃。Laurent雖擅長烹調肉類並曾在去(2016)年在「Boucuse dor Europe」廚藝競賽中得到「最佳肉品美食」烹調冠軍，但是他在餐廳裡的推出的多款蔬食美餚，則是餐廳摘星的關鍵。〈Orchid〉請到Laurent客座，4菜+甜點午餐訂價3880元+10%，8菜+2甜點晚餐5580元+10%。

繼〈 Ledoyen〉之後，法國名廚雅尼克．亞 蘭諾（Yannick Alleno ）主持的〈 Le 1947〉也得到米其林3星肯定，這也使得雅尼克．亞蘭諾成為1933 年後史上第二位於法國境內同時擁有兩家 3 星餐廳的 主廚。

雅尼克主廚雅尼克多年來致力於醬汁研究及料理創新，運用「 Extraction 萃取」技術，讓單一食材經過低溫慢煮、冷 卻過濾、凝固結晶、高速離心、過濾後提煉出最接近原味的濃縮汁液，製成的各 式醬汁可以單獨使用，也可以運用以不同比例葡萄品種釀造紅酒的原理，進行單 一醬汁間的混合調配，讓口味能夠更為多元化。在成為「6星主廚」後，廚雅尼克也將這份榮耀分享給在台灣熱情的粉絲們，特別與駐台主廚 Pierrick Maire 越洋連線討論，預計於 3 月中旬在台北 的〈STAY〉餐廳推出〈Le 1947 三星藝饗〉，預期餐近日就會公布。

日籍甜點主廚平塚牧人(Makito Hiratsuka）師承世界最有創新力的巧克力魔術師Paco Torreblanca，並曾先後在米其林三星〈鬥牛犬餐廳〉(EI Bulli)、三星及〈羅卡〉餐廳(EI Cellerde Can Roca)歷練，他的創作總是跳脫先以食材組合為出發的思考模式，而由「概念意象」先行，可能是一個氣味、一幅畫或是一抹景色，因此總有令人驚艷的味覺層次組合與視覺。

此次平塚牧人的菜單發想則由歌手中島美雪的知名歌曲「糸」展開，「糸」為細絲的意思，講述著命運的相遇，隱喻連結人與人的是緣份的「線」，歌曲內提到由線交織成的布，意指交織的緣分可以帶給人們溫暖，以及療癒傷口。配合Makito的無框架的料理創作，日本樂燒中的第一品牌〈佐佐木松樂〉旗下最高等級作品「虛室」，為此次盛宴量身訂做了3款黑樂作品，空前跳脫黑樂僅為茶碗的四百年傳統，製作了兩款黑樂盤與一款小尺寸茶碗，盛宴餐價為3月9日1880+10%，以及3月10日包含三件黑樂作品的4500元+10%。

維多麗亞酒店請到的東京麗思卡爾敦飯店行政主廚Franckelie Laloum，曾於法國米其林三星餐廳〈Maison Pic〉、土耳其米其林二星〈Hotel Mardan Palace Antalya。法國坎城林三星 〈Hotel Majestic, Restaurant La Villa des Lys〉與〈La Palme dOr〉，以及巴黎米其林三星〈Pavillon LEDOYEN〉歷練司廚，這回他客座〈°168 PRIME牛排館〉敦化館，餐價為午宴2,800元+10% (含三款酒)，

晚宴4,200元+10% (含四款酒)。

(工商)