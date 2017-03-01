美海軍送大禮 波音取得2百億新戰機訂單

美軍現役的F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機。（圖/美軍DVIDS網站）

美國新總統川普（Donald Trump）才剛剛宣布增額國防預算，波音（Boeing）隨即收到來自海軍的大禮，包含7架EA-18G「咆哮者」電子作戰機（EA-18G Growler）和5架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機（F/A-18E Super Hornet），總價值高達6.78億美元（約208.1億台幣）的新訂單。美國國防部（U.S. Department of Defense）表示，期望本次訂單能在2019年完成接收的任務。

據美國國防新聞（Defense News）報導，川普昨日方才宣布，將調昇約10%幅度的國防預算，剛剛在股市受惠的波音，隨即收到一份軍方的大禮。美國海軍向波音訂購12架新戰機，包含5架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機及7架EA-18G「咆哮者」電子作戰機，訂單總價值上看6.78億美元（約208.1億台幣），讓波音今日的股價再次開高收在小漲的位置。川普上任後，曾多次抱怨另一間洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的F-35戰機（F-35 Lightning II）造價過高，有意讓波音的「超級大黃蜂」重新成為美軍未來主力採購和配備。

「咆哮者」是波音旗下現役的電子作戰機，屬於艦載戰鬥攻擊機，於2009年投入服役，隸屬於海軍系統之下；而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美軍各單位，僅少部份售予澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force）。未來美國海軍是否真如川普所要求，將F-35C戰機的訂單轉往「超級大黃蜂」，將是外界與各國關注焦點之一。

(中時電子報)