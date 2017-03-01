美海軍送大禮 波音取得2百億新戰機訂單
美國新總統川普（Donald Trump）才剛剛宣布增額國防預算，波音（Boeing）隨即收到來自海軍的大禮，包含7架EA-18G「咆哮者」電子作戰機（EA-18G Growler）和5架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機（F/A-18E Super Hornet），總價值高達6.78億美元（約208.1億台幣）的新訂單。美國國防部（U.S. Department of Defense）表示，期望本次訂單能在2019年完成接收的任務。
據美國國防新聞（Defense News）報導，川普昨日方才宣布，將調昇約10%幅度的國防預算，剛剛在股市受惠的波音，隨即收到一份軍方的大禮。美國海軍向波音訂購12架新戰機，包含5架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機及7架EA-18G「咆哮者」電子作戰機，訂單總價值上看6.78億美元（約208.1億台幣），讓波音今日的股價再次開高收在小漲的位置。川普上任後，曾多次抱怨另一間洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的F-35戰機（F-35 Lightning II）造價過高，有意讓波音的「超級大黃蜂」重新成為美軍未來主力採購和配備。
「咆哮者」是波音旗下現役的電子作戰機，屬於艦載戰鬥攻擊機，於2009年投入服役，隸屬於海軍系統之下；而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美軍各單位，僅少部份售予澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force）。未來美國海軍是否真如川普所要求，將F-35C戰機的訂單轉往「超級大黃蜂」，將是外界與各國關注焦點之一。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。