川普自認做偉大的事 給自己評分A

川普自認做了偉大的事，卻給自己的表現打了A的高分，努力上則是自認有A+。(圖片取自美聯社)

美國總統川普就任，民眾支持率創下歷史新低，民眾也不斷在街頭抗議示威，儘管負評不斷，川普自認做了偉大的事，卻給自己的表現打了A的高分，努力上則是自認有A+，

根據上周發佈的民調結果顯示， 55％的美國選民不贊同川普的表現，只有38％的美國選民認同他表現。川普周二接受福斯新聞採訪時表示，「我認為我做了偉大的事情，但我不認為我們向美國民眾解釋清楚訊息。」

川普認為他做了偉大的事情，自評在成就方面，會給自己一個A，在努力上則是打A+，但傳遞民眾訊息方面，則是C或C +。

川普說他非常努力，但結果比努力更重要，他強調團隊應該和民眾進行有效溝通。

(中時電子報)