美燃料規定不變 油價略跌

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彭博報導，紐約油價今天以每桶將近54美元作收，跌勢趨緩，主因白宮發言人表示，目前沒有立即改變再生燃料標準遵循架構的計畫。

在紐約商品交易所，西德州中級原油4月期貨價格下滑4美分，收在每桶54.01美元，2月累漲0.5%。

倫敦市場北海布倫特原油4月期貨價格下跌34美分，收在每桶55.59美元。1060301

(中央社)