3月1日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報焦點要聞

●柯文哲：228不能只有悲傷、仇恨、對抗

228事件70周年各地引爆衝突對抗，台北市長柯文哲昨天表示，希望228能為台灣帶來新的時代意義，不應該只有悲傷、仇恨、對抗，而是讓台灣社會更和諧、更團結，呼籲仇恨在這一代終結，彼此走向共同的未來，「放下就沒有仇恨」。

●228事件70周年 獨派燒國旗、丟雞蛋

統派與獨派團體昨天在中正紀念堂廣場大打出手！自由台灣黨主席蔡丁貴號召群眾到中正紀念堂丟雞蛋、燒國旗，雙方昨天中午一碰頭便接連發生暴力衝突，造成至少7位民眾及中正一分局組長楊文振受傷，警方將追究相關人刑責外，另獨派蔡丁貴涉嫌焚燒國旗等物，也將依毀損國旗、妨害公務、違反集遊法送辦。

●退將登陸違法 最重停退休俸

行政院明（2）日將向民進黨立院黨團報告《兩岸人民關係條例》修正案，針對涉密離退職軍方、公務及政務人員登陸管制至少3年，管制期只增不減；上將以上及兩岸、國安、外交、國防等機關政務官，違反規定登陸從事政治活動，若違反情節重大，支領月退休金者最重將被剝奪終身俸。

蘋果日報焦點要聞

●8.5萬人喝鋁水

全台自來水最新飲用水質檢驗報告出爐。環保署去年委外檢驗全台362處自來水供水系統水質，結果供應基隆部分地區用水的中幅淨水場、新北市石碇淨水場、新竹關西淨水場及配水點，都驗出超標的重金屬鋁，供水影響人口約8.5萬人。醫師指鋁攝取過多恐傷中樞神經，造成失智等問題。自來水公司強調都已改善，但超標濃度最高的石碇居民不滿痛批「難道我們是二等公民？」

●賭輸5萬 高中生遭捅肛穿腸

簽賭網站大肆入侵校園，一名少年遭同校損友誘惑，到簽賭網站賭國外職棒，兩個月積欠五萬多元，因還不出錢，損友上月初竟率黑衣人在人潮眾多的路口，囂張強拖被害人過街，因被害人頑強抵抗，黑衣人持刀捅其屁股，刀深入肛門，腸子被刺穿，損友事後還嗆，若還不出債，「我看你也不用還了！」被害人出院後畏懼到不敢出門，警方獲報後已掌握相關涉案者，正約談偵辦中。

●搶救27天 台商染H7N9不治

今年首例境外移入的H7N9流感患者、69歲台商，上月1日住進加護病房後，經27天搶救，衛福部疾管署昨證實，他已於前天病重不治，為首位本國籍H7N9患者染病致命。專家指，該名台商對於抗病毒藥物克流感產生抗藥性，是不治主因之一，現已調整H7N9治療指引，只要發現患者有抗藥性就換藥治療，盼能救治保命。

聯合報焦點要聞

●到都蘭漁獵開發 須部落同意

行政院二月廿一日公告「原住民族傳統領域劃設辦法」，台東縣東河鄉阿美族都蘭部落昨搶先宣告傳統領域範圍及傳統漁獵採集海域管理原則，規範傳統領域內不論公、私土地開發都須經部落同意，並禁止提前捕撈季節性漁產。

●前瞻基礎建設 4年砸兆元

前瞻基礎建設計畫被視為林全內閣今年最重要政策，計畫涵蓋軌道、綠能、水環境、數位及城鄉五大面向，結合蔡英文總統在競選期間提出的五加二產業政策，計畫最快在本月中旬拍板，預計投入四年一兆經費（特別預算加上年度預算），將是民進黨政府拚經濟的重頭戲。

●最新統計 一般黨員人數超越黃復興

五二○國民黨主席改選競爭激烈，根據黨中央二月二十四日的最新統計，具投票資格的黨員總數，已逾三十六萬人，其中一般黨員人數已經突破十萬人，超過黃復興的九萬人；新徵及回復黨籍的黨員人數，也超過六萬人；黃復興在今年黨主席改選的影響力正逐漸削弱，也讓這場選戰的後續發展增添加變數。

自由時報焦點要聞

●南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴

調查南韓總統朴槿惠閨密干政案的特別檢察官辦公室二月二十八日宣布，全案調查結束，將以行賄、侵吞、藏匿海外資產與偽證罪起訴三星電子副會長李在鎔，相關罪名若成立，李在鎔恐面臨最高二十年徒刑。在南韓檢方宣布後，南韓憲法法院表示，總統彈劾案庭審部份也告結束，憲法法官最快將於本月中做出宣判，若判決彈劾成立，朴槿惠將成為南韓憲政史上首位遭彈劾罷免的總統。

●國道客運今起漲 統聯台中到台南貴1倍

國道客運今起陸續漲價！包括統聯客運、日統客運、亞聯客運和基隆客運三月一日起，將調整票價。其中，統聯台中—台南促銷時段漲幅最多，從一○○元漲到二○○元，台北—台南漲幅達六十八％。國光客運則還在等公路總局核准調整案，國光客運表示，收到核定公文後，會依程序公告。

●板新、林口、桃竹 今起一階限水

今天晚上開始，石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹四地區，夜間等離峰及特定時段將降低水壓。水利署副署長王藝峰說明，最近一波冬雨為東北角帶來豐沛雨量，但石門水庫僅「稍微解渴」、增加不到六天的供水量，因此水情燈號轉成黃燈、第一階段限水開跑。

(中時電子報)