日星堀北真希閃退 專心家庭
日本女星堀北真希昨天深夜透過經紀公司親筆致函媒體表示，她決定從演藝圈引退，專心於家庭。
28歲的堀北寫道：「我決定離開我這一路走來的工作。如今我已為人母，與我所愛的家人過著幸福的日子。我想全力守護這份溫馨寶貴的幸福。我與丈夫商量過，先生尊重我的心意。今後我們會合力建立充滿愛的家庭。對於經常支持我的粉絲們、關照我的人，很感謝你們讓我度過這精采的14年。」
堀北於2015年8月與男星山本耕史閃電結婚，去年12月生小孩（未公布性別）。她主演日劇「靈異彼岸花」後，就幾乎沒在螢幕上出現過，此劇去年1月在「日本電視台」播出。
日本「產經體育報」報導，有說法指出，堀北退出演藝圈是透過律師通知經紀公司的，不過，經紀公司否認。
報導說，有別於一開始就立志當女星的人，堀北是國中二年級時被星探發掘，而進入演藝圈，所以對演藝圈不太留戀。她於2003年主演富士電視台戲劇，知名度大增。1060301
(中央社)
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