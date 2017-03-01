電子轉診免排隊優先看診 新制3／1上路

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為鼓勵民眾看病先到基層診所，未來經診所轉診到大醫院，或是大醫院間平行轉診的患者，可經電子轉診系統優先掛號、看診，新制3月1日上路。(資料照片/張鎧乙攝)

為了強化分級醫療，鼓勵民眾看病先到基層診所，衛福部推出「轉診優先」新制。未來經診所轉診到大醫院，或是大醫院間平行轉診的患者，可經電子轉診系統優先掛號、看診，再也不怕掛不到號，更大大省下排隊時間，新制3月1日上路。

目前「電子轉診資訊交換平台」已初步建置完成，健保署長李伯璋指出，未來民眾如有轉診需求，診所就能立即開出電子轉診單，啟動轉診平台，聯繫掛號行政人員、護理師和醫師，讓接受轉診患者的醫院優先安排看診。

不過各醫院間轉診系統是否順暢仍是一大挑戰，李伯璋表示，會根據民眾使用狀況逐步調整。

(中時電子報)