319注定成懸案 詹啟賢該負責？
發生在2004年的319槍擊案，迄今仍有許多未解的疑雲，而目前正在角逐國民黨黨魁的詹啟賢，因捲入此事受不了黨內外質疑，今(1日)主動要求到中常會做專案報告，把「兩顆子彈」交代清楚，但為何詹啟賢要為此事負責呢？
根據中評社報導，2004年3月19日下午槍擊案發生時，詹啟賢是台南奇美醫院院長，曾為前總統陳水扁處理傷口，而詹啟賢最近已多次談到當年情況，據悉，1.陳水扁當時的確有傷、但出血少，是否為槍傷無法確定；2.奇美醫院幫扁唯一做的事，就是提供必要且妥適的醫療措施；3.如果自己有介入事件，不可能沒有受牽連，尤其2008至2016年國民黨執政8年，有問題早就被拿出來談論。
報導指出，今天詹啟賢將到中常會說明，相信也只能重復上面這些內容，而結果會是信者恆信，不信者恆不信，無法改變藍綠任何想法，而當年美籍華裔刑事專家李昌鈺所做的調查報告，也無法說服各方，尤其是藍綠，至今仍舊各說各話。
另外，國民黨前立委邱毅則爆料，當時陳水扁以槍傷為由進入奇美醫院，外界完全不知內情，他與詹啟賢熟識的張昭雄計劃進入奇美醫院了解，但不得其門而入，「關鍵時刻詹啟賢拒接電話，選擇用緘默方式，替陳水扁隱暪；當時就差了這麼一點點，台灣的歷史將全面改寫，而這一點點，詹啟賢絶對是有責任的。」
邱毅所認為的詹啟賢「該負的責任」，對詹而言可能是不可承受之重，但詹啟賢能否撇清責任、取信於藍營，因此今天中常會的說明很關鍵，對其參選黨魁的選情影響甚大。
中評社分析，「319槍擊案」有太多疑點，誰是幕後黑手？馬英九執政8年為何不徹底調查？當事者仍在世，所謂的兇嫌卻已死，詹啟賢作為當時的院長和醫生，就算說出再多真相，若執政者不重啟調查，「319槍擊案」鐵定成為歷史懸案。
(中時電子報)
文章來源：中評社
關鍵字：詹啟賢
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