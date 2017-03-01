貿易健保國防 川普將發表首次國情咨文

新上任的川普，將於台北時間今日上午10點迎來首次國情咨文。（圖/美聯社）

就職至今1個多月的新總統川普（Donald Trump），即將迎來他任內首次國情咨文演說（State of the Union address），雖然近期因美股呈現大漲趨勢，諸多投資人都很樂觀並期待川普的新政策。但另一方面，媒體也擔心，一向不照牌理出牌的川普，是否會再次如就職前記者會那樣出乎預料。美國總統每年都會在參眾兩院聯席會議上演說，該演說內容將被視為未來國家整體方向與計畫。美媒普遍認為，川普會著墨於貿易、健保和國防三大議題之上。

據美國公共電視網（PBS）報導，即將於台北時間今日早晨10點整，於華府聯邦眾議院（United States House of Representatives）大廳發表任內首次國情咨文的川普，又將會給美國民眾與全球怎樣的震撼，將是各國媒體與投資人關注的焦點。川普於本日演說前，於白宮（White House）宴請各州州長時率先丟出「利多」，讓眾多國防產業應聲上揚，使得外界普遍期待他會在演說中，公告國內基礎建設計畫、減稅政策以及相關的商業復興方案，白宮發言人史派塞（Sean Spicer）表示，「總統將會在演說中提到，他將如重新復興美國精神。」

去年年初，時任歐巴馬總統（圖前排中央）在國會發表任內最後一次的國情咨文。（圖/美聯社）

川普首次國情咨文線上直播。

國情咨文，是美國歷任總統每年在美國國會聯席會議上，向參眾兩院議員、聯邦大法官、參謀首長聯席會議和內閣成員報告，未來一年或四年的整體施政計畫或方向。然而，為防範可能的危險與攻擊，傳統慣例上會有一名內閣成員缺席，以防若有萬一發生時，該成員仍能按照美國總統繼任順序繼任總統職位，維持政府運作，該成員被稱為「指定倖存者」（Designated survivor）。國情咨文一詞源自於小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt），但如今有不少媒體仍習慣以稱為「總統的年度國會演講」來稱呼。

(中時電子報)