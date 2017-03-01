高中女生失聯7天 昨夜平安現身警局

失蹤7天的高中女生「萱萱」，在警方發動搜尋的強大壓力下，被懷疑帶走萱萱的31歲周姓男網友，於昨深夜近11時許，由父親陪同並帶著萱萱前往台北市警文山一分局萬芳派出所，警方隨即通知萱萱的父母前來領回女兒。

警方表示，萱萱平安無恙，透露自己「心情不好」才會離家，跟著周男四處遊山玩水。

周男則表示，他於上月21日下午開車到文山區校門口接走萱萱，幾天來2人都在一起，住在汐止的祖母家，大部分時間都在外遊玩，足跡遍及九份、基隆等風景區。

(中時)